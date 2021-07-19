Трассу «Кола» перекроют на два часа из-за разводки моста через Свирь

Трассу &#171;Кола&#187; перекроют на два часа из-за разводки моста через Свирь
Трассу перекроют в связи с разводкой моста через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Федеральную трассу Р-21 «Кола» полностью перекроют на время разводки моста через реку Свирь.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», автомобильную дорогу полностью перекроют для машин во вторник, 20 июля.

Водители не смогут проехать по участку трассы у Лодейного Поля в период с 11:10 до 13:10. В это время вниз по реке будет проходить яхта «Мария Кеч». Для этого представители РЖД разведут мост через Свирь, расположенный на 236-м километре трассы.

Автомобилистов попросили учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник разведут Ладожский мост и перекроют трассу «Кола». Так, в связи с разводкой Ладожского моста, 20 июля в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

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