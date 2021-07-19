Восемь утопленников за уик-энд: жара губит обитателей Петербурга и области

Погода дала петербуржцам передышку, но прошедший уик-энд был непростым. За три дня в Петербурге и Ленинградской области утонули восемь человек, спасавшихся от невыносимой жары.

Больше всего утопленников за три дня нашли в пятницу, 16 июля. В полицию Всеволожского района Ленобласти спасатели сообщили, что нашли в Кузьмоловском карьере труп мужчины в черных трусах. На вид утопленнику было 25-35 лет. Его обнаружили во время поисковых работ.

В этот же день в Приозерском районе на озере Гусиное всплыл труп мужчины – он оказался у самой кромки. На нем были только плавки и цепочка с крестиком.

Еще один труп всплыл в Петербурге у Монастырского моста. Его личность так и не установили. На нем были черные шорты.

Еще несколько тел в водоемах нашли в субботу, 17 июля. Мертвец оказался в пруду Парка героев пожарных на улице Димитрова. Внешних признаков насильственной смерти на теле не нашли. Все, что на нем было, — черные трусы. Причины смерти предстоит установить в морге.

Это не единственное тело, которое нашли во Фрунзенском районе в тот день. На Южном шоссе в водоеме также плавал мертвый неизвестный мужчина.

Только 17 июля следователи смогли установить личность мужчины, тело которого всплыло у моста через Лугу в Кингисеппе. Местная жителя опознала своего сожителя. Мужчина всего несколько дней не дожил до своего 47-летия.

В воскресенье нашли еще двух утопленников. В Перево утонула женщина, а в Тихвинском районе, уже под утро понедельника у шлюза плавало еще одно тело.

Ранее Gazeta.SPb о предупреждении МЧС – в Петербурге 20 июля ухудшится погода. Ждут грозы и сильный ветер.