На полив петербургских газонов потратили 6 тысяч кубометров воды

В Петербурге во время аномальной жары начали чаще полива зеленые насаждения Для полива газонов за пять дней использовали около 6 тысяч кубометров воды.

Как сообщили в городском комитете по благоустройству, с четверга по воскресенье садовники использовали около 6 тысяч кубометров воды. Зеленые насаждения поливают только ранним утром и поздним вечером, иначе политые водой растения могут получить ожоги под палящим солнцем.

Полив газонов решили значительно усилить на период аномальной жары. В июле расход воды увеличили на 20%. Также стали чаще увлажнять автомобильные дороги. Только в воскресенье дорожники потратили около 10 тысяч кубометров воды.

В понедельник специалисты тщательно пролили водой газоны Александровского сада.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге усилят полив газонов и растений из-за жары.