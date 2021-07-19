На КАД между развязками с Московским и Таллинским шоссе ограничат движение

На внутреннем кольце КАД между развязками с Московским и Таллинским шоссе на 10 дней перекроют две автомобильные полосы.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 22 по 31 июля на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Московским и Таллинским шоссе будут устранять колейность покрытия проезжей части.

На 10 дней для движения автомобилей перекроют первую и вторую полосы. По двум оставшимся водителям ограничат скоростной режим до 50 километров в час.

Место производства работ огородят водоналивными барьерами. На месте установят временные дорожные знаки и световую сигнализацию. Информацию об ограничениях выведут на табло КАД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ковенский переулок перекроют на три месяца из-за работ на теплосетях.