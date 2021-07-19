В Петербурге предложение на апартаменты сократилось на четверть

До конца этого года в городе планируют ввести 14 объектов общей площадью 176 тысяч квадратных метров. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

До конца этого года в городе планируют ввести 14 объектов общей площадью 176 тысяч квадратных метров. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Предложение на петербургском рынке апартаментов сократилось до уровня 2016 года, а цены тем временем растут.

По данным аналитиков компании Knight Frank, всего за полгода количество предложений на апартаменты в Петербурге сократилось на 25%. Такой спад произошел на рынке апартаментов впервые за несколько лет. Последний раз похожий объем предложений фиксировался в 2016 году.

Цены на жилплощадь в апартаментах, несмотря на сокращение предложения, растут. За последнее полугодие динамика варьировалась от 3 до 16%. Эксперты связывают это с выходом в продажу более дорогих объектов, ростом строительной готовности и «вымыванием» предложений.

До конца этого года в городе планируют ввести 14 объектов общей площадью 176 тысяч квадратных метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в два раза вырос спрос на посуточную аренду комнат.