В Петербурге предложение на апартаменты сократилось на четверть

Предложение на петербургском рынке апартаментов сократилось до уровня 2016 года, а цены тем временем растут.
По данным аналитиков компании Knight Frank, всего за полгода количество предложений на апартаменты в Петербурге сократилось на 25%. Такой спад произошел на рынке апартаментов впервые за несколько лет. Последний раз похожий объем предложений фиксировался в 2016 году.
Цены на жилплощадь в апартаментах, несмотря на сокращение предложения, растут. За последнее полугодие динамика варьировалась от 3 до 16%. Эксперты связывают это с выходом в продажу более дорогих объектов, ростом строительной готовности и «вымыванием» предложений.
До конца этого года в городе планируют ввести 14 объектов общей площадью 176 тысяч квадратных метров.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в два раза вырос спрос на посуточную аренду комнат.