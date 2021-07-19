Бывший военный завод в Кронштадте продают за 480 млн рублей

Бывший военный завод в Кронштадте продают за 480 млн рублей
Три здания комплекса из семи признаны памятниками архитектуры. Фото: РАД

Комплекс зданий бывшего 18-го арсенала ВМФ, расположенный на территории военного завода в Кронштадте, выставили на торги.

Как сообщается на портале Российского аукционного дома, начальная цена лота составляет 480 млн рублей. На аукционе собираются продать бывший военный завод общей площадью 13,8 тысячи квадратных метров на участке размером почти в 35 тысяч квадратных метров. Три здания комплекса из семи признаны памятниками архитектуры. Торги состоятся осенью.

Комплекс из семи зданий подойдет для крупного производства, общественного пространства, складов, офисов или спортивной инфраструктуры. Территория бывшего военного завода полностью закрыта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ломоносове продают дом, построенный по проекту Воронихина.

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