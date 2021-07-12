В Ломоносове продают дом, построенный по проекту Воронихина

В Ломоносове продают дом, построенный по проекту Воронихина
Здание стоит 4,5 млн рублей. Фото: Авито

За объект хотят выручить 4,5 миллиона рублей.

В Ломоносове выставили на продажу дом, построенный по проекту Воронихина. Объект хотят продать за 4,5 миллиона рублей. Объявление опубликовали на сайте с бесплатными объявлениями.

Площадь дома составляет 249 квадратов, он расположен на участке 15 соток. Двухэтажный дом был построен в середине XIX века, он является памятником регионального значения. На участке растут декоративные и плодовые растения.

Отмечается, что в здании нужно провести ремонт. Все восстановительные работы необходимо согласовывать с ГИОП, а сносить его категорически нельзя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Екатерининский институт» отреставрируют за 24 млн рублей.

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