В Ломоносове продают дом, построенный по проекту Воронихина

За объект хотят выручить 4,5 миллиона рублей.

В Ломоносове выставили на продажу дом, построенный по проекту Воронихина. Объект хотят продать за 4,5 миллиона рублей. Объявление опубликовали на сайте с бесплатными объявлениями.

Площадь дома составляет 249 квадратов, он расположен на участке 15 соток. Двухэтажный дом был построен в середине XIX века, он является памятником регионального значения. На участке растут декоративные и плодовые растения.

Отмечается, что в здании нужно провести ремонт. Все восстановительные работы необходимо согласовывать с ГИОП, а сносить его категорически нельзя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Екатерининский институт» отреставрируют за 24 млн рублей.