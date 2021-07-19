74-летняя пенсионерка на проспекте Культуры зарезала сына

Женщина зарезала своего сына на проспекте Культуры. Фото: Pixabay

Женщина зарезала своего сына на проспекте Культуры. Фото: Pixabay

В Петербурге в Выборгском районе города произошло убийство.

По информации Gazeta.Spb.ru, примерно в 21:30 правоохранителям поступило сообщение о ножевом ранении на проспекте Культуры дома 12 корпуса 1.

Полиция отправилась по указанному адресу. В своей квартире с ножевым ранением было найдено тело 47-летнего мужчины.

Через некоторое время на проспекте Луначарского «по горячим следам» удалось задержать подозреваемую в данном преступлении. Ею оказалась 74-летняя мать погибшего мужчины, проживающая в той же квартире, что и сын.

Оказалось, что женщина в результате конфликта убила своего сына.

Полиция изъяла следы обуви, смывы пятен красного цвета, следы рук и нож. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемую доставили в отдел полиции, однако после жалоб на плохое самочувствие вместе с сотрудниками полиции на автомобиле скорой медицинской помощи женщину госпитализировали в городскую больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе женщина ударила сына топором и легла спать.