В Тосненском районе женщина ударила сына топором и легла спать

Орудием убийства в Тосненском районе был топор. Фото: pixabay.com

Орудием убийства в Тосненском районе был топор. Фото: pixabay.com

Уже на утро мать нашла труп сына и сообщила в полицию.

Следственным отделом по городу Тосно следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области в отношении 67-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Согласно имеющейся информации, 18 июля в поселке Рябово пьяная женщина ругалась со своим 40-летним сыном. Затем же она ударила его обухом топора по голове после чего отправилась спать.

На место случившегося отправлялись следователи, следователи-криминалисты и сотрудники полиции.

Правоохранители осмотрели место происшествия, а также изъяли предмет преступления.

В данный момент женщина задержана. Следствие уже подготовило прошение в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

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