На Индустриальном проспекте загорелась кухня

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В результате пожара, кажется, никто не пострадал.

В Красногвардейском районе сегодня вечером, 19 июля, произошел пожар в квартире. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Индустриальном проспекте. Там в половину11 вечера загорелась обстановка на кухне. Огнем был охвачен один квадратный метр. На место выехали три единицы техники и 15 человек, которые справились с пожаром за считанные минуты.

В пожаре, к счастью, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приморском районе задымился троллейбус.