В Петроградском районе загорелся мусор в шахте лифта

Информация о пострадавших не поступала.

В Петроградском районе вечером 19 июля произошел пожар в шахте лифта жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Каменностровском проспекте. Там по непонятной причине загорелся мусор в шахте лифта. Огнем было охвачено пять квадратных метров. На место прибыли три единицы техники и 15 человек, которые справились с возгоранием примерно за 15 минут.

Обстоятельства происшествия не ясны. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Индустриальном проспекте загорелась кухня.