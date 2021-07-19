В Петроградском районе загорелся мусор в шахте лифта

В Петроградском районе загорелся мусор в шахте лифта
В шахте лифта загорелся мусор. Фото: Pixabay

Информация о пострадавших не поступала.

В Петроградском районе вечером 19 июля произошел пожар в шахте лифта жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Каменностровском проспекте. Там по непонятной причине загорелся мусор в шахте лифта. Огнем было охвачено пять квадратных метров. На место прибыли три единицы техники и 15 человек, которые справились с возгоранием примерно за 15 минут.

Обстоятельства происшествия не ясны. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Индустриальном проспекте загорелась кухня.

лифт новости СПб Петроградский район пожар


 

Новости партнеров
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
ВОЗ о вакцинации от ковида: не спешите с повторной прививкой и не смешивайте препараты
ВОЗ о вакцинации от ковида: не спешите с повторной прививкой и не смешивайте препараты
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петроградском районе загорелся мусор в шахте лифта
Мурашко рекомендует не пить какое-то время после вакцинации
На Наставников легковушка сбила велосипедиста: на месте работают врачи
В Петербурге пьяный шестиклассник угодил в больницу
В Москве женщина избавилась от ребенка, оставив его в хостеле
Пара отдыхала в Овсянниковом саду: женщина убила сожителя ножом
Эксперт рассказал, как часто женщины заражаются коронавирусом
На Индустриальном проспекте загорелась кухня