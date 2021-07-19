Врач развеял популярный миф о диабете

Эксперт отметил, что многие считают, что заболевание появляется из-за большой любви к сахару.

Врач Евгений Комаровский рассказал о популярном мифе о сахарном диабете, который на деле не является правдой, на своем YouTube-канале.

Он отметил, что многие убеждены, будто причиной заболевания является сахар. Но это неправда, уверяет Комаровский, добавляя, что за словом диабет часто скрываются самые разные болезни.

«Мы понятия не имеем, почему у абсолютно здорового ребенка вдруг бац — и диабетическая кома, с которой он попал в больницу, но знаем, что сахар здесь ни при чем», — заверил Комаровский.

Так что съеденный кусок торта, убежден доктор, может сказаться на фигуре, но не может стать причиной заболевания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что британские врачи рассказали, как распознать диабет по ладоням.