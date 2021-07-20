Певица Бритни Спирс не будет выступать из-за опекунства

Артистка заявила, что прекращает карьеру до тех пор, пока ее полностью контролирует отец.

Певица Бритни Спирс в очередной раз сделала шокирующее заявление: она отказывается выступать до тех пор, пока ее отец сохраняет контроль над ее карьерой и жизнью в целом. О своем намерении артистка рассказала в Instagram-аккаунте.

Спирс отметила, что у нее ничего не осталось, кроме надежды. Она не собирается всю жизнь находиться под опекой отца и хочет добиться справедливости, а пока не будет выступать.

«Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время, пока мой отец будет отвечать за то, что я ношу, говорю, делаю или думаю»,

— написала в своем посте Спирс.

К слову, в последний раз певица делала публичные заявления в 2018 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд разрешил Бритни Спирс самой нанять адвоката в деле об опеке.