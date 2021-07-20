В России разработали новый способ лечения ВИЧ

Специалисты отмечают, что полностью излечиться от ВИЧ этим способом невозможно. Фото: Pixabay

Специалисты отмечают, что полностью излечиться от ВИЧ этим способом невозможно. Фото: Pixabay

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России открыли новый вариант лечения ВИЧ.

В основе лечения лежит лекарство тенофовир. Он плохо влияет на почки и кости. Полгода ВИЧ-положительный пациент использует тенофовир, а потом подключает долутегравир и эмтрицитабин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Специалисты отмечают, что полностью излечиться от ВИЧ этим способом невозможно, и пациентам надо всю жизнь принимать лекарства. Из-за этого возникает высокий риск развития нежелательных явлений. С новым вариантом лечения это можно избежать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог назвал важное отличие коронавируса от ВИЧ. COVID-19 не способен влиять на изменения генома человека, в отличие от других вирусов. Такое заявление сделал вирусолог Александр Семенов.