Мужчин на «ГАЗели», избивших петербуржца, задержали

Мужчин на &#171;ГАЗели&#187;, избивших петербуржца, задержали
В Петербурге мужчины избили потерпевшего в ходе ссоры. Фото: Pixabay

В Петербурге правоохранительные органы сумели найти и задержать двоих мужчин, которые избили гражданина после замечания о выбросе строительного мусора.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 19 июля примерно в 19:00 40-летняя женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что на улице Маршала Тухачевского у дома 35 двое неизвестных мужчин избили ее 35-летнего супруга. Затем же нарушители скрылись на «ГАЗели».

Когда полиция прибыла на место происшествия, то выяснила, что случился конфликт между двумя неизвестными и потерпевшим. Последний же в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение.

Через два часа, в городе Колпино, у дома 64 по Тверской улице «по горячим следам» были задержаны двое граждан одного из Закавказских государств. Одному из них 21 год, другому 29 лет.

Оказалось, что молодые люди выгружали строительный мусор на Маршала Тухачевского, а после этого избили пострадавшего.

Правонарушителей отправили в отдел полиции. В отношении них составлены административные протоколы. Также в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина избил кипятильником своего сокамерника до смерти.

избиение новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
ВОЗ о вакцинации от ковида: не спешите с повторной прививкой и не смешивайте препараты
ВОЗ о вакцинации от ковида: не спешите с повторной прививкой и не смешивайте препараты
Юрист назвала температуру, когда можно уйти с работы
Юрист назвала температуру, когда можно уйти с работы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге малышка подавилась виноградом и умерла
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 23,2 тысяч человек
79-летнюю петербурженку «пенсионный фонд» обманул на 880 тыс. рублей
COVID-19 косит петербуржцев – ученые приступают к испытаниям новой вакцины
В Петергофе мужчину резанул складным ножом сожительницу
В Петербурге драка мигрантов закончилось ножевым
В Гатчине неизвестный приставил металлический предмет к шее женщины
Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35