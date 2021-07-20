Мужчин на «ГАЗели», избивших петербуржца, задержали

В Петербурге правоохранительные органы сумели найти и задержать двоих мужчин, которые избили гражданина после замечания о выбросе строительного мусора.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 19 июля примерно в 19:00 40-летняя женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что на улице Маршала Тухачевского у дома 35 двое неизвестных мужчин избили ее 35-летнего супруга. Затем же нарушители скрылись на «ГАЗели».

Когда полиция прибыла на место происшествия, то выяснила, что случился конфликт между двумя неизвестными и потерпевшим. Последний же в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение.

Через два часа, в городе Колпино, у дома 64 по Тверской улице «по горячим следам» были задержаны двое граждан одного из Закавказских государств. Одному из них 21 год, другому 29 лет.

Оказалось, что молодые люди выгружали строительный мусор на Маршала Тухачевского, а после этого избили пострадавшего.

Правонарушителей отправили в отдел полиции. В отношении них составлены административные протоколы. Также в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина избил кипятильником своего сокамерника до смерти.