79-летнюю петербурженку «пенсионный фонд» обманул на 880 тыс. рублей

79-летнюю петербурженку &#171;пенсионный фонд&#187; обманул на 880 тыс. рублей
Пенсионерка лишилась 880 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Калининском районе города 79-летнюю пенсионерку обокрали на 880 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июля в 15:00 в полицию обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что живет на проспекте Культуры дома 17. И ей два дня назад, 17 июля, позвонила на домашний телефон неизвестная женщина. Гражданка представилась сотрудником пенсионного фонда.

Злоумышленница заявила, что петербурженке предстоит сделать перерасчет пенсии, в результате чего, потерпевшая якобы получит 100 тыс. рублей.

Пенсионерка поверила правонарушительнице и предоставила ей реквизиты банковской карты, а затем и код из СМС-сообщения. С банковского счета пожилой женщины было списано 880 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерка лишилась 150 тысяч из-за лжесотрудников банка.

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