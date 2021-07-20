«Я не сдамся без боя»: на Невском у ККИ отвоевывали кофемашину — фото

Комитет по контролю за имуществом Петербурга изъял незаконно размещенный автомобиль по продаже напитков.

Пресс-служба ККИ пишет, что 19 июля был проведен рейд, чтобы пресечь незаконную уличную торговлю. Так, у Казанского собора был обнаружен самовольно размещенный автомобиля по продаже напитков.

Отмечается, что когда изымали кофемашину, продавец и его знакомый яростно пытались отстоять свой аппарат. Однако полиция остановила кофезащитников. Последних забрали в отдел полиции.

На этом препятствие ККИ не закончилось. Объявился владелец авто. Он встал на платформу эвакуатора и пытался остановить погрузку. Но и здесь вмешались правоохранители, которые пресекли противоправные действия.

Борцы за кофемашину не унимались. Пока эвакуатор двигался по Невскому проспекту, то двое неизвестных, во время автомобильной пробки, залезли на эвакуатор. Мужчины сорвали пломбы и уселись в машину, кроме того, они заблокировали двери изнутри. Таким образом было ограничено движение по одной из полос проспекта. Вновь была вызвана полиция. Граждане покинули машину и отправились в отдел полиции.

В данный момент кофемашина находится на складе временного хранения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ресторатор достал баллончик, защищая летнее кафе от сотрудников ККИ.