«Я не сдамся без боя»: на Невском у ККИ отвоевывали кофемашину — фото

&#171;Я не сдамся без боя&#187;: на Невском у ККИ отвоевывали кофемашину &#8212; фото
Мужчина не захотел отдавать эвакуаторщикам автомобиль. Фото: ККИ

Комитет по контролю за имуществом Петербурга изъял незаконно размещенный автомобиль по продаже напитков.

Пресс-служба ККИ пишет, что 19 июля был проведен рейд, чтобы пресечь незаконную уличную торговлю. Так, у Казанского собора был обнаружен самовольно размещенный автомобиля по продаже напитков.

Отмечается, что когда изымали кофемашину, продавец и его знакомый яростно пытались отстоять свой аппарат. Однако полиция остановила кофезащитников. Последних забрали в отдел полиции.

Продавец препятствует изъятию кофемашины. Фото: ККИ

На этом препятствие ККИ не закончилось. Объявился владелец авто. Он встал на платформу эвакуатора и пытался остановить погрузку. Но и здесь вмешались правоохранители, которые пресекли противоправные действия.

Мужчина встал на платформу эвакуатора, чтобы машину не забрали. Фото: ККИ

Борцы за кофемашину не унимались. Пока эвакуатор двигался по Невскому проспекту, то двое неизвестных, во время автомобильной пробки, залезли на эвакуатор. Мужчины сорвали пломбы и уселись в машину, кроме того, они заблокировали двери изнутри. Таким образом было ограничено движение по одной из полос проспекта. Вновь была вызвана полиция. Граждане покинули машину и отправились в отдел полиции.

В данный момент кофемашина находится на складе временного хранения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ресторатор достал баллончик, защищая летнее кафе от сотрудников ККИ.

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