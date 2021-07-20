COVID-19 унес жизни еще 98 петербуржцев

В Петербурге подтверждены еще 98 смертей от коронавируса. Фото: unsplash.com

В Петербурге подтверждены еще 98 смертей от коронавируса. Фото: unsplash.com

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 98 случаев.

Об этом стало известно во вторник, 20 июля. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Лидером сегодня является Москва — 10й умерший с COVID-19. В Ленинградской области от ковида умерло 13 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Всего с начала пандемии число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 18 424 человека. За последние сутки также обнаружено 1 934 новых случаев заболевания вирусом. Выздоровело 1 894 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы обретут коллективный иммунитет к концу 2021 года.