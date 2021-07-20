В Москве прививку от коронавируса сделали более 4 млн человек

В Москве прививку от коронавируса сделали более 4 млн человек
Граждане стали активнее прививаться. GazetaSPb/Николай Овсянников

Оба компонента получили чуть больше половины, остальным только предстоит сделать второй укол.

В Москве прививку от коронавируса сделали более четырех миллионов человек. Из них оба компонента получили 2,2 миллиона человек. Об этом сегодня, 20 июля, пишет ТАСС.

Сделать прививку в столице можно в 300 центрах вакцинации. В некоторые из них можно попасть без предварительной записи – такие пункты находятся, например, в торговых центрах. Напоминаем, что то же касается Петербурга – чтобы сделать укол в поликлинике, придется записаться, а вот в общественных местах – в порядке живой очереди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что информацию о большей летальности от индийского штамма опровергли. Эксперт обратил внимание на то, что Дельта-штамм является более заразным и имеет короткий инкубационный период.

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