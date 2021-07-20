На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют движение на две ночи

На участке дороги будут производить дорожные работы.

На развязке КАД с Пулковским шоссе планируют полностью перекрыть съезд на две ночи. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения связаны с проведением дорожных работ на 68 километре дороги. Полное перекрытие движения ожидается в ночь с 27 на 28 июля 2021 года, а также в ночь с 28 на 29 июля 2021 года. Время перекрытия: 21:00 – 06:00.

«В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд из Ленинградской области, с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД между развязками с Московским и Таллинским шоссе ограничат движение.