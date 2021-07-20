Петербургским студентам рассказали, где они могут поработать летом

Петербургским студентам рассказали, где они могут поработать летом
Студенты могут поработать летом в разных сферах. Фото: https://pixabay.com/

Этим летом студентам повезло, так как количество подходящих вакансий увеличилось в четыре раза за год.

Петербургским студентам рассказали, где они могут подзаработать во время летних каникул. Обычно они ищут вакансии с неполным днем и свободным графиком, адресованные соискателям без опыта. Таких предложений за год стало в четыре раза больше. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в пресс-службе Авито Работа.

В среднем студентам готовы платить около 40 тысяч рублей. Многие вакансии связаны с работой с людьми: это и работа в команде по опросам общественного мнения, оператором аттракционов и продавцом. Также есть работа в сфере гостеприимства, работа с животными, физически сложная работа. Зарабатывать студенты могут в том числе не выходя из дома – например, занимаясь репетиторством.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров.

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