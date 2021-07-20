В Петербурге показали «Прекрасную Садовницу» Рафаэля Санти

В Петербурге показали «Прекрасную Садовницу» Рафаэля Санти
В Эрмитаж привезли еще одну работу Санти. Фото: скриншот Вконтакте

В Эрмитаже состоялась церемония открытия выставки, которую откладывали из-за пандемии.

В Аполлоновом зале Зимнего дворца сегодня, 20 июля, состоялась церемония открытия выставка, в рамках которой будут показаны работы художника Рафаэля Санти. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в официальном паблике «Эрмитажа».

В город из коллекции Музея Лувра наконец привези «Прекрасную Садовницу», которую ждали еще в декабре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса картина доехала только сейчас. Она станет частью масштабного проекта «Линия Рафаэля. 1520 – 2020».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Эрмитаже открылась выставка, посвященная 500-летию со дня смерти Рафаэля. На экспозиции представлено более 300 предметов живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства не только из фондов Эрмитажа, но и из двенадцати других собраний России и Западной Европы.

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