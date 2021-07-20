В Петербурге умер академик РАН Василий Глухих: ему было 92 года

В Петербурге умер академик РАН Василий Глухих: ему было 92 года
Василий Глухих скончался на 93-м году жизни. Фото: Pixabay

Конкретная причина смерти не называется.

Академик РАН Василий Глухих умер в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни. Об этом сообщили сегодня, 20 июля, в пресс-службе комитета по науке и высшей школе города.

Физик-ядерщик родился в Курганской области. Он окончил Томский политехнический институт, после чего устроился в НИИЭФ. Он возглавлял институт с 1974 по 2003 год, а затем занял должность научного руководителя. Глухих за свою карьеру сделала серьезный вклад в развитие целого ряда направлений атомной отрасли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученый Иван Пигарев умер после ДТП с электросамокатом. Кто виноват в инциденте – пока что не удалось выяснить.

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