В Петербурге умер академик РАН Василий Глухих: ему было 92 года

Конкретная причина смерти не называется.

Академик РАН Василий Глухих умер в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни. Об этом сообщили сегодня, 20 июля, в пресс-службе комитета по науке и высшей школе города.

Физик-ядерщик родился в Курганской области. Он окончил Томский политехнический институт, после чего устроился в НИИЭФ. Он возглавлял институт с 1974 по 2003 год, а затем занял должность научного руководителя. Глухих за свою карьеру сделала серьезный вклад в развитие целого ряда направлений атомной отрасли.

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