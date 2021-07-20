На Северном проспекте полностью сгорел автомобиль

На Северном проспекте полностью сгорел автомобиль
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Пожарные не успели уберечь легковушку.

В Выборгском районе сегодня, 20 июля, загорелся автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Северном проспекте. Там по непонятной причине вспыхнул автомобиль, припаркованный у дома номер 22. На место инцидента приехали две единицы техники и десять человек, которые справились с огнем примерно за 20 минут. Известно, что машина выгорела по всей площади. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Лиговском тушили тление в перекрытиях. Возгорание на данный момент ликвидировано – на это потребовалось около часа.

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