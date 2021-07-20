В Подмосковье годовалого ребенка госпитализировали с ножевыми ранениями

Прокуратура проводит проверку после госпитализации годовалого ребенка с ножевыми ранениями в Московской области.

Инцидент произошел в Егорьевске. По информации Telegram-канала ведомства, около 5:00 годовалый ребенок с ножевыми ранениями был госпитализирован.

По предварительной информации, мать девочки оставила ее одну в квартире на ночь, сообщили в ГСУ СК по Подмосковью.

Возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности и причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту пожара, повлекшего гибель троих людей, один из которых малолетний ребёнок. После пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления.