В Китае 12 человек погибли из-за ливней

Из-за наводнений в городе Чжэнчжоу китайской провинции Хэнань погибли не менее 12 человек.

Причиной стихийного бедствия стали проливные дожди. По данным телеканала CGTN, сто тысяч жителей провинции эвакуировали, более шести тысяч военных и сотрудников пожарной службы участвуют в спасательных операциях.

Рядом с городом прорвало плотину.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Москву накроет «суперливень» 28 июня. Самый опасный период будет с 15.00 до 21.00. Также возможны подтопления, шквалистый ветер до 26 метров в секунду и град.