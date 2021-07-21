Специалист рассказал, как реанимировать зависший компьютер

При высокой нагрузке на процессор компьютер может выполнять задачи медленнее или вообще зависнуть. Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, как решить эту проблему.

Он отметил, что повышенный нагрев может приводить к зависанию компьютера, виновата может быть система охлаждения, сообщает агентство «Прайм». Также дело может быть в том, что у мыши плохой контакт или садятся батарейки в беспроводной мыши.

Возможно завис не компьютер, а одна страница из интернета.

Специалист рекомендует использовать комбинацию клавиш при «зависании» компьютера —Ctrl + Alt + Del, при одновременном нажатии которых открывается системное меню, и через диспетчер задач можно закрыть «подвисшую» программу. Так данные не сохранятся, но компьютер снова начнет работать быстро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что восстановить скорость работы устройства можно несколькими способами. Издание Business Insider назвало семь причин, которые замедляют работу компьютера, а также выделило способы того, как избавиться о этих проблем. Первая причина ухудшения работоспособности гаджета связана с программным обеспечением.