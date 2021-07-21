В России ученые создали уникальную технологию лечения гепатита В

Ученые НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава разработали уникальную технологию борьбы с хроническим гепатитом В.

В лаборатории центра впервые в мире создан прототип действующего вещества на основе технологии сайт-направленных белков-нуклеаз. Они за несколько суток могут уничтожить более 99% вирусных геномов в инфицированных клетках, передает РИА Новости.

Данная субстанция уникальна из-за отсутствия токсичности и безопасности при использовании, уточняют разработчики. Разработанное вещество в будущем станет основой лекарственного препарата.

В мире зарегистрировано более 250 млн человек, страдающих от хронического гепатита В. Ежегодно от заболевания умирают свыше 1 млн людей. Полное излечение от гепатита В на сегодняшний день невозможно.

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