В России ученые создали уникальную технологию лечения гепатита В

В России ученые создали уникальную технологию лечения гепатита В
Разработанное вещество в будущем станет основой лекарственного препарата. Фото: pixabay

Ученые НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава разработали уникальную технологию борьбы с хроническим гепатитом В.

В лаборатории центра впервые в мире создан прототип действующего вещества на основе технологии сайт-направленных белков-нуклеаз. Они за несколько суток могут уничтожить более 99% вирусных геномов в инфицированных клетках, передает РИА Новости.

Данная субстанция уникальна из-за отсутствия токсичности и безопасности при использовании, уточняют разработчики. Разработанное вещество в будущем станет основой лекарственного препарата.

В мире зарегистрировано более 250 млн человек, страдающих от хронического гепатита В. Ежегодно от заболевания умирают свыше 1 млн людей. Полное излечение от гепатита В на сегодняшний день невозможно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые доказали, что экстракт полыни эффективен в борьбе с COVID-19.

гепатит в лекарство разработка ученые


 

Новости партнеров
Смольный отреагировал на десятки
Смольный отреагировал на десятки "погибших" велосипедистов у собора
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
ВОЗ о вакцинации от ковида: не спешите с повторной прививкой и не смешивайте препараты
ВОЗ о вакцинации от ковида: не спешите с повторной прививкой и не смешивайте препараты
Петербуржцам показали монолитные проемы станции «Горный институт»
Петербуржцам показали монолитные проемы станции «Горный институт»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России ученые создали уникальную технологию лечения гепатита В
В США российского хакера приговорили к уже отбытому сроку
Назван признак высокого уровня холестерина, заметный на ногах
Врач дал советы привитым первой дозой вакцины от COVID-19
Сотрудник ГИБДД помог мужчине довести рожающую жену до роддома во Всеволожске
В Петербурге устроили свалку бараньих туш после Курбан-байрама
В Петербурге допустили введение обязательной вакцинации от COVID-19
Сине-зеленые водоросли зацвели в реках и каналах Петербурга после жары