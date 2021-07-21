В России минимальный школьный набор подорожал на 13%

Набор первоклассника (карандаши, ручки, альбомы и прочее) подорожал на 6% до 690 рублей. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

Набор первоклассника (карандаши, ручки, альбомы и прочее) подорожал на 6% до 690 рублей. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

Россияне стали тратить больше средств на покупку минимального школьного набора. Цены поднялись на 13% по сравнению с июлем прошлого года.

По данным аналитиков «Чек Индекс», средний чек затрат на сбор ребенка в школу в начале июня составил 12,9 тысячи рублей. Это на 13% больше, чем в прошлом году.

Набор первоклассника (карандаши, ручки, альбомы и прочее) подорожал на 6% до 690 рублей. Школьный дневник теперь стоит на 3% больше — 107 рублей. Цены на пеналы выросли на 31% — до 728 рублей, набор тетрадей — на 6% до 306 рублей. Также поднялась средняя стоимость настольных ламп, рюкзаков, школьной формы и детской обуви.

Эксперты отметили, что многие российские покупатели из-за роста цен закупаются школьными товарами еще в первой половине лета, до начала ажиотажа. Больше всего денег родители тратят на одежду и обувь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семьи с школьниками начнут получать выплаты с 16 августа.