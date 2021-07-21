Пьяный водитель на Приладожской въехал в десятиклассника на скутере

Подростка доставили в больницу после ДТП. Фото: панорамы "Гугл"

Подростка доставили в больницу после ДТП. Фото: панорамы "Гугл"

В Ленинградской области в Приозерском районе правоохранительные органы начали проверку дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал несовершеннолетний.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 20 июля ночью из больницы сообщили, что днем ранее из поселка Моторное, по улице Приладожской, забрали в состоянии средней степени тяжести подростка.

15-летний ученик 10 класса поступил с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами различных частей тела.

Проверка показала, что 19 июля в 22:50 на Приладожской 38-летний неработающий гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на «встречку».

Пьяный мужчина на автомобиле «ВАЗ 2121» столкнулся со скутером, на котором ехал 15-летний парень. Подросток остановился в попутном направлении, чтобы повернуть налево.

В отношении водителя автомобиля составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено административное производство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Парашютной в аварии пострадал пешеход.