В Гатчине за «Вечным зовом» заметили окровавленного мужчину

В Ленинградской области в Гатчинском районе за магазином свидетель увидел мужчину, лежащего в крови.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, о страшном зрелище правоохранительным органам 20 июля, в 08:30 сообщил прохожий. Гражданин заметил на ступеньках за магазином «Вечный зов» лежит окровавленный мужчина.

Пострадавший лежал по улице Авиатриссы Зверевой 1/8.

Когда полиция прибыла, потерпевшего, в тяжелом состоянии, забрала Скорая медицинская помощь.

Через несколько часов из больницы сообщили, что у мужчины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, субдуральная гематома справа, дислокационный синдром, множественные переломы ребер с двух сторон, ушибы мягких тканей конечностей.

Выяснилось, что мужчине 48 лет, он проживает на улице Красных Военлетов дома 2.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно, что видеонаблюдение отсутствует.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Миргородской горожанина испугал грохот. Мужчина лежал в луже крови.