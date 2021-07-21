Доктор предупредила о риске интоксикации витамином D

Для кого-то достаточно 500 МЕ, кому-то надо 5 тысяч МЕ. Фото: http://sztu.customs.ru

Для кого-то достаточно 500 МЕ, кому-то надо 5 тысяч МЕ. Фото: http://sztu.customs.ru

Употреблять любые витаминные добавки просто так, без назначения доктора, опасно для здоровья. Дополнительный прием БАДов нужен только при выявленных заболеваниях, заявляет врач-аллерголог Евгения Паршина.

Так, каждый человек индивидуален, и уровень витамина D у всех разный. Для кого-то достаточно 500 МЕ, кому-то надо 5 тысяч МЕ. Ожидаемого эффекта пациент может не почувствовать, а может и ухудшить свое здоровье, отметила Паршина . Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Для организма достаточно витаминов и микроэлементов, полученных из еды, обратила внимание врач. Сбалансированное питание — главный источник витаминов, отмечает Паршина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об одном из самых частых симптомов дефицита витамина D. Он отметил, что речь идет о необъяснимых мышечно-скелетных болях.