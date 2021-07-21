Доктор предупредила о риске интоксикации витамином D

Доктор предупредила о риске интоксикации витамином D
Для кого-то достаточно  500 МЕ, кому-то надо 5 тысяч МЕ. Фото: http://sztu.customs.ru

Употреблять любые витаминные добавки просто так, без назначения доктора, опасно для здоровья. Дополнительный прием БАДов нужен только при выявленных заболеваниях, заявляет врач-аллерголог Евгения Паршина.

Так, каждый человек индивидуален, и уровень витамина D у всех разный. Для кого-то достаточно 500 МЕ, кому-то надо 5 тысяч МЕ. Ожидаемого эффекта пациент может не почувствовать, а может и ухудшить свое здоровье, отметила Паршина . Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Для организма достаточно витаминов и микроэлементов, полученных из еды, обратила внимание врач. Сбалансированное питание — главный источник витаминов, отмечает Паршина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об одном из самых частых симптомов дефицита витамина D. Он отметил, что речь идет о необъяснимых мышечно-скелетных болях.

БАДы витамин D витамины здоровье мнение эксперта норма


 

Новости партнеров
ВОЗ о вакцинации от ковида: не спешите с повторной прививкой и не смешивайте препараты
ВОЗ о вакцинации от ковида: не спешите с повторной прививкой и не смешивайте препараты
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Семака предложили назначить помощником главного тренера сборной России
Назван единственный способ спастись от будущих мутаций коронавируса
В садоводстве «Источник» пенсионер нашел своего сына в коме
Доктор предупредила о риске интоксикации витамином D
Двое мужчин утащили под четыре тонны рельсов в Гатчинском районе
Сломавшийся мотор помешал путешественнику добраться до острова
В Петербурге разыскивают женщину, избившую полицейского
В ПФР объяснили, как получить социальную доплату к пенсии