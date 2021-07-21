В Петербурге будут искать нарушителей парковки

Рейды пройдут в большинстве районов города.

В Санкт-Петербурге уже завтра, 22 июля, ожидаются рейды по поиску нарушителей правил парковки. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Известно, что до конца недели планируют осмотреть большую часть районов города. Ознакомиться с графиком поиска можно на сайте ведомства. Уже в четверг нарушителей будут наказывать на набережной Фонтанки, Конногвардейском бульваре, Софийской улице, проспектах Художников и Ветеранов, а также других магистралей.

В комитете просят автомобилистов соблюдать правила парковки и обращать внимание на различные дорожные знаки. Те, кто оставят автомобиль в неположенном месте, заплатят штраф в размере трех тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге после рейдов закрыли два ТЦ.