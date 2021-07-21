В Горбунках девочка угодила в реанимацию после падения с 6 этажа

Школьница, судя по всему, упала в ходе прогулки по заброшенному зданию.

В Ломоносовском районе сегодня, 21 июля, у заброшенного недостроенного здания нашли покалеченную 11-летнюю девочку. Ее госпитализировали и сейчас ребенок находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Ленинградской области.

Все случилось в деревне Горбунки в среду вечером. По предварительным данным, девочка вместе с подругой гуляла по заброшке и в какой-то момент упала с шестого этажа. Есть информация о том, что школьница пыталась перебраться на соседнее здание. Она получила многочисленные переломы и находится сейчас в тяжелом состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Сизова годовалый ребенок упал на разбитый стакан и попал в больницу.