На Савушкина 10 пожарных тушили легковушку

В автомобиле выгорел отсек двигателя.

В Приморском районе поздним вечером 21 июля загорелся легковой автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Савушкина. Там по непонятной причине вспыхнул «Фольцваген». На место инцидента прибыли 10 спасателей и две единицы техники. Они ликвидировали огонь примерно за 20 минут. В результате пожара у автомобиля выгорел отсек двигателя.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Янино-1 тушат несколько гаражей. В ликвидации возгорания приняли участие 12 пожарных.