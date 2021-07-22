Продажа билетов на орбиту принесла Безосу 100 млн долларов

Продажа билетов на орбиту принесла Безосу 100 млн долларов
Основатель Amazon Джефф Безос - самый богатый человек в мире. Фото: amazon.com

До конца 2021 года будет совершено еще два запуска кораблей, на которых полетят в том числе туристы.

Самый богатый человек планеты и владелец космической компании «Blue Origin» Джефф Безос рассказал, что заработал 100 миллионов долларов на продаже туристических билетов в космос на корабле «New Shepard». Люди проявляют большой интерес к этой теме, отметил предприниматель.

Известно, что продажи билетов стартовали в воскресенье. На данный момент на борту побывал только один турист – Оливер Деймон. Непонятно, в какую сумму он ему обошелся.

Другой турист, который должен был полететь, отказался от такой возможности – он заплатил за нее 28 миллионов долларов. До конца 2021 года планируется еще два запуска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полет в космос с участием Безоса прошел успешно.

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