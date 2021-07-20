Полет в космос с участием Безоса прошел успешно

Ракета полетела в космос с пассажирами. Фото: скриншот трансляции

Ракета полетела в космос с пассажирами. Фото: скриншот трансляции

Пассажиры ракеты провели в космосе не более 11 минут.

Сегодня, 20 июля, состоялся полет в космос с участием основателя Amazon и самого богатого человека планеты Джеффом Безосом. Все прошло так, как было запланировано.

Известно, что запуск корабля New Shepard, построенного компанией Blue Origin, состоялся в Техасе в 9:10 по местному времени. За происходящим можно было наблюдать в прямом эфире на YouTube-канале компании. Полет длился не более 11 минут.

На корабле вместе с Безосом находились брат бизнесмена, Марк, 18-летний студент-физик из Нидерландов Оливер Дэмен, а также 82-летняя американская летчица Уолли Фанк.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Роскосмос» втрое сократил расстояние сближения МКС с космомусором.