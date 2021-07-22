При переезде в другой регион россиянам могут начать платить

При переезде в другой регион россиянам могут начать платить
Люди смогут получить поддержку от государства при трудоустройстве в другой местности. Фото: pexels.com

При переезде в другой регион для трудоустройства жителям России могут начать платить. С такой инициативой выступил Минтруд России.

Такие поправки в закон позволят быстрее и проще найти работу. Люди смогут получить поддержку от государства при трудоустройстве в другой местности. Эту услугу могут получить не только безработные россияне, которые зарегистрированы в центрах занятости, но и те, кто ищут работу и готовы переехать, объясняют в ведомстве. Об этом сообщает «Российская газета».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новая партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в регионы РФ. Центр «Вектор» начал отправку новой партии вакцины «ЭпиВакКорона» в российские регионы. По данным официального Telegram-канала вакцины, объем очередной партии составляет 720 тыс. доз». Всего введено более 3,1 млн доз вакцины.

закон минтруд регионы Россия трудоустройство


 

Новости партнеров
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
Россиянам предложили разрешить сжигать траву рядом с дачей
Россиянам предложили разрешить сжигать траву рядом с дачей
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач рассказала о мольбах умирающих пациентов привить их
При переезде в другой регион россиянам могут начать платить
Дуров рассказал, что догадывался о слежке за его телефоном
Путин пока не ответил на письмо мальчика из Австрии
Продажа билетов на орбиту принесла Безосу 100 млн долларов
Галич и Ивлеева объяснили конец дружбы
В Саратовской области женщина наехала на собственного сына: он умер
Путин заявил, что из-за коронавируса у России немало проблем