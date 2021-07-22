Союз потребителей России предложил разрешить выбирать объем порции

Союз потребителей России предложил разрешить выбирать объем порции
Регулировать объем порции также можно будет, предлагая россиянам заказать половину порции, 3/4 или полное блюдо. Фото: pexels.com

Союз потребителей Российской Федерации предложил разрешить посетителям общепита выбирать объем порций при заказе блюд. Такая мера позволит сократить пищевые отходы.

Так, можно будет заказать порцию условно нормального объема, а также маленького или большого объема. Регулировать объем порции также можно будет, предлагая россиянам заказать половину порции, 3/4 или полное блюдо. Роспотребнадзор предлагает создать рекомендации по рациональному объему порций для людей разного веса, этим может заняться ведомство. Об этом сообщают «Известия».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор проверит детсад, в котором дети подхватили сальмонеллу. В Петербурге Управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование после отравления воспитанников в детском саду №55 во Фрунзенском районе.

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