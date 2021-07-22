Концерты с нарушениями и пропавшие сертификаты: COVID-19 в Петербурге 22 июля

В Петербурге, несмотря на непростую ситуацию с новой коронавирусной инфекцией, продолжают выявлять нарушения. Меры безопасности игнорируют даже те, кто, казалось бы, должен подавать пример.

По последним данным, в Петербурге за сутки в 21 июня подтвердили 1939 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в Северной столице заболело 509 446 человек.

Несмотря на непростую ситуацию, нарушения продолжают выявлять с печальной периодичностью. Ранее комитет по культуре завершил проверку о проведении несогласованных концертов группы «Алиса» на территории «Лендока». Помещение, в котором состоялись концерты, еще четыре года назад было сдано в аренду как студия звуко- и видеозаписи.

При этом организация не стала уведомлять Смольный об осуществлении деятельности. Арендатор заключил договор с группой «Алиса». Площадка должна была согласовать мероприятия, но не сделала этого. Именно поэтому административная ответственность грозит «Лендоку», а не группе.

Отметим, что петербургские власти неоднократно заявляли о том, что вакцинация – единственный способ победить коронавирус. Темпы вакцинации, однако, в городе не такие высокие. Прививку сделали более 1,2 млн человек. Это значит, что вакцинировались более 22% жителей города. Об этом ранее сообщили в межведомственном координационном совете.

Вместе с темпами вакцинации в Петербурге увеличилось и число обращений от горожан, которые сделали прививку, но им не пришел сертификат о вакцинации. Как рассказали в комитете по здравоохранению, в этом случае петербуржцам нужно сначала обратиться в пункт вакцинации, чтобы удостовериться в том, что нужная информация передана на портал Госуслуг. Затем надо обратиться с помощью формы обратной связи на сам портал Госуслуг. Этот сертификат действует всего полгода.

Вакцинация дает свои результаты – в Северной столице зафиксирован спад госпитализаций с коронавирусом. Так, городским инфекционным стационарам стало «полегче». Кстати Мариинская больница и больница Святителя Луки начинает принимать пациентов в штатном режиме. Обе клиники ранее принимали COVID-пациентов.