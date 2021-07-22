Судебные приставы взыскали в пользу дольщицы более 1,8 миллиона

Судебные приставы взыскали в пользу дольщицы более 1,8 миллиона
Также суд отказал строительной компании в удовлетворении встречного искового требования. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали в пользу дольщицы более 1,8 миллиона рублей. Гражданка более 9 лет ждала свою 2-комнатную квартиру.

В Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу поступил исполнительный лист, выданный Сургутским городским судом. Согласно решению суда строительная компания должна была выплатить дольщице более 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу.

Жительница Сургута обратилась в городской суд с иском к петербургской строительной компании о взыскании неустойки, штрафа за неисполнение обязательств, компенсации морального вреда. Ранее между женщиной и застройщиком был заключен договор долевого строительства, гражданка приобрела 2-х комнатную квартиру общей площадью 53 кв. метра за 3,3 миллиона рублей, оплатив ее полностью.

Ориентировочный срок ввода многоквартирного дома был назначен на IV квартал 2008 года. Строительная компания в данный срок не уложилась, дольщица неоднократно обращалась к организации с требованием передать ей квартиру и произвести регистрацию договора долевого строительства объекта. Однако застройщик на претензию не ответил, просрочка исполнения обязательства составила 3600 дней.

В свою очередь, строительная компания подала встречный иск к гражданке с требованием доплатить 200 тысяч рублей за увеличение площади ее квартиры на 1,31 кв.м. Женщина отказалась платить, а строительная компания не захотела производить взаиморасчеты без данного платежа.

Точку в споре поставил Сургутский городской суд, который принял решение взыскать в пользу гражданки неустойку, компенсацию морального вреда и штрафа в размере 1 миллион 815 тысяч рублей. Также суд отказал строительной компании в удовлетворении встречного искового требования, посчитав, что договор долевого участия содержит условие заведомо невыгодное для дольщика, застройщик должен был проинформировать гражданку о факте изменения проекта, в соответствии с которым осуществляется строительство многоквартирного дома.

Судебный пристав-исполнитель уведомил строительную компанию о возбуждении исполнительного производства и предупредил о мерах принудительного характера в случае неисполнения решения суда. Для исполнения требований исполнительных документов судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства на банковских счетах организации. Денежные средства были взысканы в полном объеме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Примечательно, что с начала 2021 года еще 11 дольщиков благодаря судебным приставам смогли получить от данной организации более 3,7 миллиона рублей неустойки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские поймали мошенников, которые подделывали документы.

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