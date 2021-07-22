В Петербурге у Черной речки арестовали «закладчика»

В Петербурге у Черной речки арестовали &#171;закладчика&#187;
В настоящее время обнаружили и изъяли 19 закладок с наркотическим средством. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция Петербурга у д. 15 по набережной Черной речки в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержала 45-летнего уроженца Ташкента. У него в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли 31 сверток из изоленты черного цвета, в которых содержались наркотики.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, мужчину изобличили в сбыте наркотических средств посредством закладок через интернет магазин, расположенный в мессенджере «Телеграм». Там он выполнял роль «закладчика».

В настоящее время обнаружили и изъяли 19 закладок с наркотическим средством.

По данному факту СУ УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное хранение, сбыт наркотических средств».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция закрыла в Ленобласти интернет-магазин по продаже наркотиков.

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