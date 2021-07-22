На Лиговском четвероклассника на самокате сбил «Фольксваген Поло»

На Лиговском четвероклассника на самокате сбил «Фольксваген Поло»
Сбитого на самокате ребенка госпитализировали в больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге в Центральном районе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал школьник.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 20 июля в 20:00 на Лиговском проспекте 59-летний мужчина сбил ребенка.

Водитель, за рулем «Фольксваген Поло», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на пересекавшего проезжую часть на самокате ученика 4 класса.

ДТП закончилось для ребенка госпитализацией в больницу. Мальчика медики забрали в состоянии средней степени тяжести.

В отношении водителя возбуждено административное производство по статье «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Приморском шоссе автоледи на «Субару» сбила пятиклассницу.

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