Петербуржцев предупредили о ночной грозе и ветре до 15 м/с

В МЧС петербуржцев предупредили, что грядущей ночью в Северной столице ожидается гроза вместе с сильным ветром.

Об этом сообщает городское управление МЧС со ссылкой на «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В ночь с 22 на 23 июля местами в городе на Неве пройдет гроза. В начале ночи жителей прибрежных районов также ждет сильный ветер, порывы которого составят до 15 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в четверг после обеда начнутся дожди и грозы. Двигаясь по своей периферии циклон принесет городу прохладные воздушные массы и очаги облаков. Это обернется кратковременными дождями после обеда и локальными грозами вечером. Градусники горожан днем покажут +21…+23°, а в Ленинградской области же +19…+24°.