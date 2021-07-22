Петербуржцев предупредили о ночной грозе и ветре до 15 м/с

Петербуржцев предупредили о ночной грозе и ветре до 15 м/с
В Петербурге ожидаются грозы. Фото: unsplash

В МЧС петербуржцев предупредили, что грядущей ночью в Северной столице ожидается гроза вместе с сильным ветром.

Об этом сообщает городское управление МЧС со ссылкой на «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В ночь с 22 на 23 июля местами в городе на Неве пройдет гроза. В начале ночи жителей прибрежных районов также ждет сильный ветер, порывы которого составят до 15 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в четверг после обеда начнутся дожди и грозы. Двигаясь по своей периферии циклон принесет городу прохладные воздушные массы и очаги облаков. Это обернется кратковременными дождями после обеда и локальными грозами вечером. Градусники горожан днем покажут +21…+23°, а в Ленинградской области же +19…+24°.

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