В многоэтажке на Джона Рида загорелась общая лестница

В многоэтажке на Джона Рида загорелась общая лестница
В доме на улице Джона Рида потушили пожар. Фото: google.maps

В Невском районе Петербурга днем 22 июля тушили пожар в многоэтажном жилом доме. Там загорелся межэтажный коридор.

По информации главного управления МЧС по городу, ведомство получило сообщение о пожаре в 15:57. Все произошло на улице Джона Рида, дом 12.

В 14-этажном жилом доме загорелась обстановка межэтажного коридора на 12-м этаже. Огонь охватил 5 квадратных метров. К месту пожара от МЧС направили 15 человек личного состава и три машины.

Потушить пожар удалось к половине пятого вечера. Предварительно, в пожаре могли пострадать люди, сведения об этом уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе пожар в квартире. Через 30 минут огонь потушили. Сведения о пострадавших не поступали.

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