Дожди и грозы придут в Ленобласть в пятницу

Дожди и грозы придут в Ленобласть в пятницу
Погода будет дождливой. Фото: unsplash

Погода в пятницу в Ленинградской области будет облачной и дождливой. Местами ожидаются грозы.

Об этом свидетельствуют данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В пятницу ожидается облачная погода, днем могут быть прояснения. В ночь на 23 июля в Ленобласть придут кратковременные дожди, в некоторых районах вместе с дождями ожидаются и грозы. Северо-западный ветер ожидается умеренным, но в начале ночи порывы будут сильными.

Ночью в регионе похолодает до +10…+15 градусов. С наступлением дня воздух прогреется до +17…+22 градусов.

«Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в пятницу воздух прогреется до +21 градуса.

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