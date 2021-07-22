В Петербурге в пятницу воздух прогреется до +21 градуса

В пятницу жителей Петербурга ждет дождливая ночь, но день пройдет без существенных осадков. На улице будет до +21 градуса.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 23 июля в Северной столице пройдут дожди, а местами возможны и грозы. Ночью также будет сильный ветер. Уже днем осадки прекратятся, а северо-западный ветер ослабнет до умеренного.

Ночью термометры покажут от +13 до +15 градусов, а в разгар дня воздух прогреется до +19…+21 градуса.

«Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о ночной грозе. В начале ночи жителей прибрежных районов также ждет сильный ветер, порывы которого составят до 15 метров в секунду.