На Бармалеева из-за сильного ветра упало дерево

Из-за этого оказалась перекрыта одна из полос движения.

В Петроградском районе сегодня вечером, 22 июля, упало дерево и перекрыло одну из полос движения. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Бармалеева. Там из-за сильного ветра упало дерево. К счастью, никто, кажется, не пострадал. На место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев предупредили о ночной грозе и ветре до 15 м/с.