На Бармалеева из-за сильного ветра упало дерево

На Бармалеева из-за сильного ветра упало дерево
Дерево не успело никого придавить. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Из-за этого оказалась перекрыта одна из полос движения.

В Петроградском районе сегодня вечером, 22 июля, упало дерево и перекрыло одну из полос движения. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Бармалеева. Там из-за сильного ветра упало дерево. К счастью, никто, кажется, не пострадал. На место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев предупредили о ночной грозе и ветре до 15 м/с.

дерево новости СПб Петроградский район


 

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На Бармалеева из-за сильного ветра упало дерево