В Петербурге арестовали мужчину, завладевшего квартирами на 12 млн рублей

Мужчина незаконного завладевал чужой недвижимостью.

Смольнинский районный суд сегодня, 22 июля, избрал меру пресечения для мужчины, обвиняемого в мошенничестве. Он отправился под стражу на ближайшие два месяца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Следствие полагает, что мужчина действовал не один, а с соучастниками. Они, используя подложные документы и обманывая компетентные органы, завладевали чужими квартирами. В итоге злоумышленники заполучили недвижимость стоимостью 1 000 000 рублей, 3 000 000 рублей и 8 260 027 рублей.

Также есть предположение, что двое соучастников могли убить собственника одной из квартир. Один из подозреваемых уже признал вину и просил любую иную меру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заключенная под стражу студентка, сбившая троих детей, оспорила арест.