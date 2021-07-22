В Петербурге арестовали мужчину, завладевшего квартирами на 12 млн рублей

В Петербурге арестовали мужчину, завладевшего квартирами на 12 млн рублей
Суд арестовал мужчину. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Мужчина незаконного завладевал чужой недвижимостью.

Смольнинский районный суд сегодня, 22 июля, избрал меру пресечения для мужчины, обвиняемого в мошенничестве. Он отправился под стражу на ближайшие два месяца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Следствие полагает, что мужчина действовал не один, а с соучастниками. Они, используя подложные документы и обманывая компетентные органы, завладевали чужими квартирами. В итоге злоумышленники заполучили недвижимость стоимостью 1 000 000 рублей, 3 000 000 рублей и 8 260 027 рублей.

Также есть предположение, что двое соучастников могли убить собственника одной из квартир. Один из подозреваемых уже признал вину и просил любую иную меру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заключенная под стражу студентка, сбившая троих детей, оспорила арест.

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