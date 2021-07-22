Туристы из России пока не могут приезжать в Италию

При этом возможны поездки с другой целью.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца рассказал, что россияне пока что не смогут посещать страну с туристическими целями. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что возможно въехать в Италию с другими целями, но придется соблюсти карантин. Каковы причины закрытых границ – не уточняется, но их, судя по сообщениям, сразу несколько. Сперанца добавил, что в стране ждут, когда Европейское агентство лекарственных средств одобрит российскую вакцину от коронавируса – так путешествия станут доступнее.

«Как мы знаем, (так называемый) зеленый паспорт — это европейская инициатива, которая ограничена признанными ЕМА вакцинами, поэтому в данный момент мы не можем учитывать прививки российской вакциной»,

— заявил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что финские ученые считают, антитела к коронавирусу могут сохраняться до года.